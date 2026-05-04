Matheus Cunha decidiu para o UnitedDivulgação / Manchester United
O atacante teve problemas nos adutores nos últimos dias. Apesar das dores, o brasileiro foi titular na vitória dos Red Devils por 3 a 2 contra o Liverpool, no último domingo (3), e marcou um gol. Mesmo com condições de jogo, a ideia é poupá-lo para que esteja 100% no Mundial.
O Manchester United ainda enfrenta Sunderland (fora), Nottingham Forest (casa) e Brighton (fora) no Campeonato Inglês. No entanto, a equipe já está fora da disputa do título e, após a vitória no último domingo, garantiu vaga na Liga dos Campeões, o que facilita a decisão de poupar o atacante.
Na temporada, Cunha soma 33 partidas pelo Manchester United, sendo 29 como titular, com nove gols e duas assistências. Pela seleção brasileira, o atacante esteve presente em todas as convocações de Carlo Ancelotti.
A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Além disso, a seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.
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