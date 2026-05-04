Samuel Lino em ação pelo Flamengo diante do Vasco, no Maracanã

Rio - O clássico entre Flamengo e Vasco, disputado neste domingo (3), pela 14ª rodada do Brasileirão, alcançou a maior audiência do torneio na TV Globo no Rio de Janeiro. O jogo marcou 28 pontos de audiência e 46% de participação, superando em 90% (+13 pontos) a média da faixa dos últimos quatro domingos.
Além disso, este é também o melhor desempenho da competição na praça desde o confronto entre Flamengo e Ceará, exibido em 3 de dezembro de 2025, que definiu o time carioca como campeão brasileiro. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o Vozão por 1 a 0, com gol de Samuel Lino.
O "Clássico dos Milhões" agitou a 14ª rodada do Brasileirão. O Flamengo começou melhor e fez 2 a 0 com gols de Pedro no início do primeiro tempo e Jorginho no começo da etapa final. O Vasco, no entanto, reagiu e empatou com gols de Robert Renan, aos 39, e Hugo Moura, aos 52, no último lance.
Com o empate, o Flamengo perdeu a chance de encurtar a distância para o líder Palmeiras e permaneceu em segundo lugar, com 27 pontos. Já o Vasco, por sua vez, é o 13º colocado, com 17. Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Grêmio, domingo (10), enquanto o Cruz-Maltino recebe o São Paulo, no mesmo dia.