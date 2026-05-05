Mbappé lamenta gol perdido em jogo - Thomas Coex / AFP

Mbappé lamenta gol perdido em jogoThomas Coex / AFP

Publicado 05/05/2026 09:27

O atacante Mbappé está passando por um momento de desgaste e afastamento do elenco do Real Madrid por causa de "comportamentos controversos", segundo o jornal espanhol "Marca". O veículo destaca que os problemas físicos do francês fizeram com que ele se isolasse e perdesse parte da conexão com o time. Neste ano, ele soma 53 dias afastados, com cinco lesões acumuladas e desfalques em 10 partidas.

Além disso, o clube se incomodou pelo craque francês ter sido visto jantando em Cagliari, Itália, com sua namorada enquanto se recuperava de lesão. Neste momento, o Real Madrid jogava contra o Espanyol pelo Campeonato Espanhol, no último domingo (3), e a partida acabou em 2 a 0.

O jornal também ressalta que Vinicius Júnior, amigo do francês, está assumindo a postura de líder do vestiário e o protagonismo da equipe dentro de campo na reta final da temporada.



No entanto, apesar dos problemas, Mbappé segue sendo o artilheiro do time na temporada, com 41 gols. O Real Madrid, eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final, está a 11 pontos do líder do Campeonato Espanhol, Barcelona, faltando quatro rodadas para o fim do torneio.