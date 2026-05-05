Anthony em treino do Botafogo no CT Lonier - Vitor Silva / Botafogo

Anthony em treino do Botafogo no CT LonierVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/05/2026 07:39

Rio — O zagueiro Anthony, de 20 anos, contratado pelo Botafogo no último mês de março, ainda não estreou pelo clube porque está tratando um quadro de pubalgia, segundo o "Lance!". O atleta já iniciou a transição para o campo, sob avaliação diária do departamento médico, mas não tem previsão de retorno.



O desfalque é sentido em um momento de instabilidade da defesa do Alvinegro, a que mais sofreu gols no Campeonato Brasileiro.

Além disso, Barboza está em negociações avançadas com o Palmeiras, deixando Bastos e Ferraresi, ambos destros, como opções principais.



O jogador ainda não entrou em campo no ano, mas é visto como um zagueiro promissor. Disputou nove jogos pelo Goiás no ano passado e conquistou o Sul-Americano Sub-20 2025 com a seleção brasileira da categoria.