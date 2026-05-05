Casemiro confirmou que vai deixar o Manchester United no fim da temporada - Darren Staples / AFP

Casemiro confirmou que vai deixar o Manchester United no fim da temporadaDarren Staples / AFP

Publicado 05/05/2026 10:24

Rio — O volante Casemiro, do Manchester United, está na mira do Los Angeles Galaxy, que disputa a MLS, o campeonato nacional dos Estados Unidos, de acordo com o jornal "talkSPORT". O brasileiro já afirmou ao clube inglês que sairá da equipe no fim da temporada e avalia qual será o próximo passo da sua carreira.

O time de Los Angeles, liderado pelo meia Marco Reus, busca manter a estratégia de contratar jogadores experientes e reconhecidos no cenário internacional e deve preparar uma investida pelo atleta de 34 anos.



Além do interesse do clube norte-americano, que também tem em seu elenco o ex-Vasco Gabriel Pec, equipes da Arábia Saudita e Turquia também monitoram a situação de Casemiro.

Trajetória de sucesso

O volante possui uma carreira de sucesso e é um dos maiores ídolos do Real Madrid. Chegou à equipe espanhola em 2013 e lá, conquistou cinco Ligas dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, uma Copa da Espanha e três Mundiais de Clubes. Ele saiu do clube em 2022 para vestir a camisa do Manchester United, onde está desde então.