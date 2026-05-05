John Textor está afastado do comando da SAF do BotafogoClement Mahoudeau / AFP
A ideia da holding é retomar o controle do Glorioso, retirando, de fato, John Textor e Ducersio Mello do comando. A dupla, inclusive, foi duramente criticada.
"Não por acaso, o Sr. Textor continua mantido nos negócios da SAF Botafogo e chegou, pasme-se, a viajar com a diretoria e o elenco para jogos do Campeonato Brasileiro. Há notícias que indicam, ainda, que o Sr. Durcesio já está realizando compra e venda de jogadores planejadas pelo Sr. Textor à revelia da Eagle Bidco", protestaram os advogados da Eagle.
"O Sr. Textor, diante de seu afastamento, simplesmente indicou o Sr. Durcesio, à revelia dos acionistas, por um método desconhecido, como se o Sr. Textor fosse o controlador da SAF Botafogo, aproveitando-se do fato de que todos os outros conselheiros foram indicados pelo próprio Sr. Textor. Tudo isso ocorreu com a complacência absoluta da SAF Botafogo", complementaram.
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