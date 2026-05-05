John Textor está afastado do comando da SAF do BotafogoClement Mahoudeau / AFP

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Rio - Insatisfeita, a Eagle Football Holdings Bidco quer recuperar o direito de voto na SAF do Botafogo. Na Justiça, a empresa pediu a anulação das decisões recentes e a extinção do processo, classificado como "ilegal, ilegítimo e abusivo". As informações são da 'ESPN'.

A ideia da holding é retomar o controle do Glorioso, retirando, de fato, John Textor e Ducersio Mello do comando. A dupla, inclusive, foi duramente criticada.

"Não por acaso, o Sr. Textor continua mantido nos negócios da SAF Botafogo e chegou, pasme-se, a viajar com a diretoria e o elenco para jogos do Campeonato Brasileiro. Há notícias que indicam, ainda, que o Sr. Durcesio já está realizando compra e venda de jogadores planejadas pelo Sr. Textor à revelia da Eagle Bidco", protestaram os advogados da Eagle.

"O Sr. Textor, diante de seu afastamento, simplesmente indicou o Sr. Durcesio, à revelia dos acionistas, por um método desconhecido, como se o Sr. Textor fosse o controlador da SAF Botafogo, aproveitando-se do fato de que todos os outros conselheiros foram indicados pelo próprio Sr. Textor. Tudo isso ocorreu com a complacência absoluta da SAF Botafogo", complementaram.
Em meio ao caos extracampo, os jogadores se preparam para encarar o Racing (ARG). A partida será nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Uma vitória pode encaminhar a vaga do Botafogo no mata-mata. 