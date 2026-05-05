Walter Casagrande voltou a criticar postura de Neymar - Divulgação

Walter Casagrande voltou a criticar postura de NeymarDivulgação

Publicado 05/05/2026 13:42

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, se posicionou sobre a confusão envolvendo Neymar e Robinho Jr, no CT Rei Pelé, no último domingo (dia 3). O ex-comentarista da Rede Globo criticou o camisa 10 do Santos e pediu a divulgação das imagens do ocorrido.

"Enquanto as imagens não ficarem públicas, ninguém tem condições de afirmar nada; portanto, tudo vira especulação. Mas mesmo assim já há uma repercussão negativa na imprensa estrangeira em relação ao comportamento de Neymar. Mas na minha visão tudo acabará em pizza porque quem manda no Santos é a família Neymar e logo conseguirão estancar a polêmica", disse em sua coluna no "UOL".

A situação teria acontecido no no treinamento da manhã do último domingo (dia 3), no CT Rei Pelé. Na representação contra Neymar, Robinho Jr faz três acusações e cobra a realização de reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança".

De acordo com a acusação, Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", aplicou uma "rasteira" e desferiu "um tapa violento no rosto" de Robinho Jr. A situação teria gerado um pedido de desculpas por parte do camisa 10 e que a relação entre os dois seria muito próxima.

Filho do ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, Robinho Jr, de 18 anos, se profissionalizou no ano passado. No total, ele entrou em campo em 23 jogos e deu uma assistência.