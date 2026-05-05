Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 05/05/2026 14:41

São Paulo - O atacante Neymar, de 34 anos, poderá ser punido pelo Santos em até 30% do seu salário por conta da confusão envolvendo Robinho Jr. De acordo com informações do "Diário do Peixe", o clube paulista ouviu o camisa 10 e ainda está avaliando sua decisão.

A multa pode variar de 10% até 30%, que é o valor máximo. Neymar foi acusado pelo jovem, de 18 anos, de agressão, em uma atividade no CT Rei Pelé, realizada no último domingo (dia 3).

Na representação contra Neymar, Robinho Jr faz três acusações e cobra a realização de reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança".

De acordo com a acusação, Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", aplicou uma "rasteira" e desferiu "um tapa violento no rosto" de Robinho Jr. A situação teria gerado um pedido de desculpas por parte do camisa 10 e que a relação entre os dois seria muito próxima.

Filho do ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, Robinho Jr, de 18 anos, se profissionalizou no ano passado. No total, ele entrou em campo em 23 jogos e deu uma assistência.