Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

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São Paulo - O atacante Neymar, de 34 anos, poderá ser punido pelo Santos em até 30% do seu salário por conta da confusão envolvendo Robinho Jr. De acordo com informações do "Diário do Peixe", o clube paulista ouviu o camisa 10 e ainda está avaliando sua decisão.
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A multa pode variar de 10% até 30%, que é o valor máximo. Neymar foi acusado pelo jovem, de 18 anos, de agressão, em uma atividade no CT Rei Pelé, realizada no último domingo (dia 3).
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Na representação contra Neymar, Robinho Jr faz três acusações e cobra a realização de reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança".
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De acordo com a acusação, Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", aplicou uma "rasteira" e desferiu "um tapa violento no rosto" de Robinho Jr. A situação teria gerado um pedido de desculpas por parte do camisa 10 e que a relação entre os dois seria muito próxima.
Filho do ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, Robinho Jr, de 18 anos, se profissionalizou no ano passado. No total, ele entrou em campo em 23 jogos e deu uma assistência.
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