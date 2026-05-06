Bruno Henrique em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Bruno Henrique em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 06/05/2026 08:30 | Atualizado 06/05/2026 08:34

Rio - De contrato renovado até 2027, o atacante Bruno Henrique, de 35 anos, se encaminha para o fim da sua carreira vitoriosa de ídolo do Flamengo. O veterano, que já conquistou 18 títulos no Rubro-Negro, reforçou que ainda sonha com um feito inédito pelo clube, antes de parar de jogar futebol.

"Claro que ganhar títulos é sempre importante. Mas o meu maior feito que eu queria ganhar pelo Flamengo é o Mundial. Esse é o meu desejo. Será o meu objetivo de vida aqui no Flamengo para poder conquistar esse título tão sonhado pela Nação", disse em entrevista à "Flamengo TV".

Bruno Henrique teve três oportunidades de conquistar o Mundial de Clubes pelo Flamengo. Em 2019, o Rubro-Negro perdeu a final para o Libertadores, em 2023, pela edição do ano anterior, o clube carioca acabou sendo eliminado na semifinal para o Al-Hilal. E no ano passado, a equipe acabou perdendo para o Bayern nas oitavas de final.

Em 2025, o Flamengo também disputou a final do Intercontinental e por pouco não ficou com a taça, sendo derrotado na disputa de pênaltis para o PSG. Bruno Henrique é ao lado de Arrascaeta, o jogador mais vitorioso da história do Rubro-Negro com 18 títulos, entre eles: três Libertadores, três Brasileiros e duas Copas do Brasil.

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Bruno Henrique entrou em campo em 362 jogos, com 114 gols e 58 assistências. Conhecido como "Rei dos Clássicos", o veterano anotou 22 gols contra os rivais cariocas do Fla.