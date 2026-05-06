Musa do Olimpia, Milva OrtelladoReprodução / Instagram
Musa do Olimpia conta que está vivendo affair com jogador de futebol: 'Um gato'
Milva Ortellado tem mais de 144 mil seguidores no Instagram
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A equipe elegeu o australiano como o nome ideal para herdar o posto de primeiro piloto se o holandês não continuar
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