Musa do Olimpia, Milva Ortellado - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Milva OrtelladoReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2026 14:20

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, tem um novo amor. A beldade contou que está vivendo um relacionamento com um jogador de futebol, que mora em Buenos Aires. Sem revelar seu nome, a modelo fez muitos elogios ao seu amado.

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"Ele me mandou mensagem nas redes sociais. A gente se conhece desde o ano passado. Não era nada sério. Ele teve que se esforçar para me conquistar. Ele é um gato", disse em entrevista ao site paraguaio "Onda Cronica".

Milva Ortellado esclareceu que, por enquanto, o casal vive um relacionamento à distância, mas já existem planos para oficializar a união. A beldade tem tem mais de 144 mil seguidores no Instagram (@milvaortelladopy).