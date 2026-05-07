Júnior Santos em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Júnior Santos em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/05/2026 23:54

Rio - O técnico Franclim Carvalho não contará com Júnior Santos para o jogo entre Atlético-MG e Botafogo , no próximo domingo (10). Isso porque o atacante pertence ao Galo, e o Alvinegro Carioca não acionará a cláusula para tê-lo em campo. A informação foi divulgada primeiro pela 'Itatiaia'.

Atlético-MG e Botafogo vão se enfrentar no próximo domingo (10), a partir das 16h, na Arena MRV. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Júnior Santos fez história no Botafogo em 2024, ao ser um dos destaques do time que conquistou o Brasileirão e a Libertadores. No ano seguinte, porém, se transferiu para o Atlético-MG.

Ele não se firmou no time mineiro e retornou para o Botafogo em março de 2026, mas por empréstimo. Como não pretende pagar a multa para escalá-lo, o Júnior Santos será desfalque.