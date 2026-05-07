Elenco do Botafogo antes da bola rolar, na vitória da última quarta-feira (6), pela Sul-Americana - Vitor Silva/Botafogo

Elenco do Botafogo antes da bola rolar, na vitória da última quarta-feira (6), pela Sul-AmericanaVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/05/2026 15:29

Rio - Em meio às questões financeiras da SAF, o Botafogo conseguiu a autorização da Justiça do Rio de Janeiro para fazer um financiamento que pode dar um "respiro" nas contas. A 2ª Vara Empresarial do Rio deu, nesta quinta-feira (7), o aval para que o clube faça um empréstimo de R$ 4,3 milhões para pagar os salários do mês de maio, segundo a "ESPN".

A transação, a ser efetuada junto ao banco BTG Pactual, servirá para quitar os pagamentos que vencem nesta sexta (8). Segundo a decisão do juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, divulgada pelo portal, o pedido da SAF Botafogo era de um "DIP Financing", que se trata de um empréstimo dado a empresas em recuperação judicial para financiar sua reestruturação, garantindo que as atividades possam seguir.

No texto da decisão, Marcelo Mondego autorizou o Alvinegro a realizar o financiamento junto ao banco, alegando que não se observava nenhum impedimento legal para a transação, mesmo levando em consideração o momento econômico delicado da SAF, que recentemente divulgou uma dívida bilionária no balanço financeiro de 2025

O juiz apontou como justificativa para a permissão do pedido do Botafogo, registrado na última quarta-feira (6), o argumento de que os salários são uma "despesa operacional urgente". De acordo com o documento, o Glorioso irá pagar o empréstimo com o valor que será recebido pelos direitos de transmissão do Brasileiro.