Lucas Villalba em ação no duelo entre Botafogo e Racing (ARG), no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Lucas Villalba em ação no duelo entre Botafogo e Racing (ARG), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/05/2026 13:32

"Eu sei das características dele, são diferentes dos pontas que nós temos utilizado. Diante do Racing, foi um segundo atacante, quase deu uma assistência para o Arthur Cabral. Entregou o que nós queremos, que é compromisso, que é ajudar o Vitinho a fechar o corredor. Fez isso com perfeição", declarou o treinador, em entrevista coletiva.

"É um jogador em que confio, uma figura interessante, de grupo, que trabalha. Gosto dele", disse.

O atacante chegou ao Botafogo em janeiro, comprado ao Nacional (URU) por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,3 milhões, à época). De lá para cá, fez um gol e deu uma assistência em 14 jogos.

De olho em uma possível sequência, Lucas Villalba se prepara para encarar o Atlético-MG, domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.