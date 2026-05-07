Lucas Villalba em ação no duelo entre Botafogo e Racing (ARG), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

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Rio - Lucas Villalba voltou a ganhar minutos no Botafogo na vitória por 2 a 1 sobre o Racing (ARG), na última quarta-feira (6), no Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana. Após o confronto, Franclim Carvalho explicou a opção por não utilizá-lo com maior frequência. O uruguaio não entrava em campo há cinco partidas por escolha do português. 
"Eu sei das características dele, são diferentes dos pontas que nós temos utilizado. Diante do Racing, foi um segundo atacante, quase deu uma assistência para o Arthur Cabral. Entregou o que nós queremos, que é compromisso, que é ajudar o Vitinho a fechar o corredor. Fez isso com perfeição", declarou o treinador, em entrevista coletiva. 
"É um jogador em que confio, uma figura interessante, de grupo, que trabalha. Gosto dele", disse. 
O atacante chegou ao Botafogo em janeiro, comprado ao Nacional (URU) por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,3 milhões, à época). De lá para cá, fez um gol e deu uma assistência em 14 jogos.
De olho em uma possível sequência, Lucas Villalba se prepara para encarar o Atlético-MG, domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.