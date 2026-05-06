Rio — O Botafogo venceu o Racing por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (6), no estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. O Glorioso abriu o placar com gol contra de Di Cesare, enquanto o clube argentino empatou em cabeçada de Adrián Martínez. Já na segunda etapa, Danilo marcou, garantindo os três pontos aos brasileiros. A partida foi a última do Alvinegro em casa na fase de grupos do torneio.
Com o resultado, o time de Franclim Carvalho permanece na primeira posição do grupo E, com 10 pontos, garantindo a vaga ao mata-mata. Restando duas partidas, a equipe ainde pode ser alcançada pelo Racing, que tem quatro pontos e está na terceira colocação, mas como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, os argentinos não poderiam ultrapassar os brasileiros.
Agora, o Glorioso busca a classificação diretamente às oitavas, evitando os playoffs. Antes disso, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Atlético-MG neste domingo (10), às 16h, na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso na Copa Sul-Americana será no dia 20 de maio, contra o Independiente Petrolero, fora de casa.
A partida começou com a posse de bola alternando entre os dois times. O Racing chegou a levar perigo em um cruzamento na área, quando a defesa do Botafogo se atrapalhou para matar a jogada. Aos 13 minutos, Alex Telles recebeu pela esquerda, correu e cruzou, mas a defesa argentina afastou a bola de peito para a linha de fundo. No escanteio, a bola chegou em Barboza, que chegou tarde na jogada e desviou para fora, com perigo.
O Glorioso abriu o placar aos 18 minutos. O Racing saiu errado, Medina recuperou a bola e passou em profundidade para Júnior Santos. O atacante disputou bola com o zagueiro Di Cesare, que acabou tocando contra o próprio gol, na saída do goleiro Cambeses. Na sequência, foi a vez do Botafogo errar troca de passes no seu campo defensivo e a bola sobrou para Solari chutou de longe para defesa de Neto.
A equipe argentina chegou de novo aos 27 minutos, com Baltazar Rodríguez chutando a sobra de um escanteio para fora. Depois, Medina sofreu falta em contra-ataque e Matheus Martins cobrou forte, para boa defesa de Cambeses. Logo na sequência, Barboza recebeu cobrança de lateral e tocou para trás, para Kadir cabecear e exigir outra intervenção do goleiro argentino.
Aos 39 minutos, Matheus Martins fez boa jogada pela esquerda e cruzou, mas a defesa afastou. Em seguida, Danilo ficou com a sobra da bola cruzada na área e chutou por cima do gol.
O Racing impôs perigo no início do segundo tempo. Solari chutou da esquerda e Neto espalmou, mas bola foi em Barboza e acabou indo à linha de fundo. Na jogada seguinte, aos quatro minutos, os argentinos empataram com Adrián Martínez, que recebeu cruzamento de Rojas e empurrou para o fundo do gol, à esquerda do goleiro botafoguense. Aos 11 minutos, Danilo recebeu bom passe de Medina dentro da área, mas o goleiro Cambeses saiu bem para fechar o ângulo.
Aos 25 minutos, uma bola levantada na área do Botafogo foi afastada. Adrián Fernández ficou com sobra e chutou para grande defesa de Neto. Depois, aos 29 minutos, Matheus Martins aproveitou disputa na bola e tocou para Danilo, que bateu de primeira e Cambeses aceitou. O Botafogo retomou à frente do placar.
A equipe de Franclim Carvalho quase chegou ao terceiro gol aos 40 minutos. Villalba invadiu a área e cruzou rasteiro para Arthur Cabral, que estava marcado e não conseguiu desviar. Nos acréscimos, Cambeses foi expulso ao tentar cortar lançamento de Villalba e colocar a mão na bola fora da área. O meia Miljevic precisou assumir a posição de goleiro, já que o técnico Gustavo Costas havia feito todas as substituições.
