Danilo em atividade pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em atividade pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/05/2026 18:20 | Atualizado 05/05/2026 18:20

Rio - Grande destaque do Botafogo na temporada, Danilo, de 25 anos, vem atraindo o interesse de clubes do futebol europeu. De acordo com informações da "ESPN, há cinco clubes que desejam o volante. O Alvinegro descarta abrir negociação antes da disputa da Copa do Mundo.

Bayer Leverkusen, Napoli, Zenit, Newcastle e Atlético de Madrid são equipes que desejam a contratação do volante. O Botafogo acredita que uma possível convocação do volante para a Copa do Mundo pode fazer com que seu valor suba de 30 para 40 milhões de euros (R$ 177 a 236 milhões).

Danilo foi contratado pelo Botafogo em julho de 2025 por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottigham Forest, da Inglaterra, tornando-se a compra mais cara da história do clube.

No total, ele entrou em campo em 38 partidas, anotou dez gols e deu sete assistências. Danilo tem contrato com o Botafogo até o fim de 2029.