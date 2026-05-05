Allan foi substituído na segunda etapaReprodução
Na ocasião, após tentar um passe, Allan sentiu dores, caiu no gramado e rapidamente os companheiros pediram substituição. Joaquín Correa entrou em seu lugar. O volante foi levado de maca para os vestiários e não retornou ao banco.
Não será a primeira vez que o jogador desfalca a equipe por problemas musculares na coxa. Em fevereiro de 2026, no clássico com o Fluminense, Allan também precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Na ocasião, foi constatada uma lesão na coxa esquerda, que o afastou por sete jogos.
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing. A partida será no Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
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