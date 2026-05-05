Allan foi substituído na segunda etapa - Reprodução

Allan foi substituído na segunda etapaReprodução

Publicado 05/05/2026 15:11

Rio - O Botafogo confirmou nesta terça-feira (5) que o volante Allan terá que passar por cirurgia nos próximos dias. O jogador, de 35 anos, sofreu ruptura completa do reto femoral da coxa direita na derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Remo, no último sábado (2), pela 14ª rodada do Brasileirão. O atleta já iniciou tratamento e ficará fora dos gramados entre doze e vinte semanas.



Na ocasião, após tentar um passe, Allan sentiu dores, caiu no gramado e rapidamente os companheiros pediram substituição. Joaquín Correa entrou em seu lugar. O volante foi levado de maca para os vestiários e não retornou ao banco.





Não será a primeira vez que o jogador desfalca a equipe por problemas musculares na coxa. Em fevereiro de 2026, no clássico com o Fluminense, Allan também precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Na ocasião, foi constatada uma lesão na coxa esquerda, que o afastou por sete jogos.



O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing. A partida será no Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Leia mais: Eagle tenta recuperar direito de voto na SAF do Botafogo na Justiça Não será a primeira vez que o jogador desfalca a equipe por problemas musculares na coxa. Em fevereiro de 2026, no clássico com o Fluminense, Allan também precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Na ocasião, foi constatada uma lesão na coxa esquerda, que o afastou por sete jogos.O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing. A partida será no Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.