John Textor com o presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães: relação não é das melhores - Vítor Silva / Botafogo

John Textor com o presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães: relação não é das melhoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/05/2026 15:02

O Botafogo social recebeu uma proposta oficial do fundo GDA Luma para ser o novo sócio majoritário da SAF alvinegra. Caso a negociação seja concluída, o controle do futebol passaria para a gestora de investimentos dos Estados Unidos. A informação é do jornalista Bernardo Gentile, confirmada por O DIA.



A GDA Luma já havia demonstrado o interesse em assumir a SAF e era tida como favorita para substituir John Textor e a Eagle Bidco. Recentemente, ela fez parte de uma manobra financeira do empresário para conseguir dinheiro, ao conceder um empréstimo de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 124,2 milhões).



O contrato assinado em fevereiro foi considerado ruim à época, pois os juros eram muito altos, além de outras garantias consideradas ruins para o Botafogo. Entre elas a possibilidade de ações da SAF serem utilizadas para que a dívida fosse quitada.



Outra garantia do empréstimo é o acesso ao dinheiro arrecadado com vendas de jogadores do elenco. Na prática, o Glorioso não teria o controle das receitas geradas com negociações.



Diante do cenário dramático das finanças, a GDA Luma surge como opção para encontrar uma solução para a crise entre investidores. A gestora, inclusive, é especializada em assumir empresas com problemas financeiros para fazer uma reestruturação e vendê-las por valores maiores do que os pagos para adquiri-las.



A decisão, por enquanto, está apenas com o Botafogo social, já que decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro departamento jurídico do clube está avaliando a proposta antes de decidir apresentar o novo investidor em Assembleia Geral.

, já que decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou temporariamente os direitos de voto da Eagle Bidco no Conselho de Administração da SAF. Oantes de decidir apresentar o novo investidor em Assembleia Geral.



