Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/05/2026 12:36

Botafogo e Racing se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, num confronto direto pela classificação na Copa Sul-Americana. Em segundo lugar com sete pontos, o Glorioso se garantirá como um dos dois primeiros colocados do grupo E caso vença.



Onde assistir a Botafogo x Racing



O duelo pela quarta rodada terá transmissão da Paramount+ (streaming).



Provável escalação do Glorioso



Com duas vitórias e um empate em três jogos, o time de Franclim Carvalho foi ultrapassado pelo Caracas, que na terça-feira (5) venceu fora de casa o Independiente Petrolero e chegou a oito pontos. Por isso, o jogo de logo mais é muito importante, já que o Racing está em terceiro, com quatro.



Se vencer, o Botafogo abrirá seis pontos de vantagem com duas rodadas restantes. E como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, não poderá mais ser ultrapassado pelos argentinos.



A provável escalação do Botafogo é: Neto; Vitinho, Barboza, Bastos e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.



Como deve jogar o Racing



Em crise e sem vencer há seis jogos, a equipe do técnico Gustavo Costas pode ter o retorno de Martirena, que ficou fora das últimas partidas por uma lesão no ombro esquerdo. A tendência é que comece no banco.



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Arbitragem no Nilton Santos



Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzman e Sebastian Vela (Colômbia)

VAR: Santiago Fernandez (Uruguai)