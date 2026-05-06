Marlon Freitas e Alexander Barboza conquistaram a Libertadores e o Brasileiro pelo Botafogo, em 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Marlon Freitas e Alexander Barboza conquistaram a Libertadores e o Brasileiro pelo Botafogo, em 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/05/2026 12:09

"Barboza é um grande amigo. Estou por fora da situação, mas desejo o melhor para ele. É um cara que tenho um carinho muito grande. Está nas mãos da diretoria, que tenha um final feliz e que seja bom para todo mundo", declarou o volante, após a vitória sobre o Sporting Cristal (PER).

Entre os clubes, já está praticamente tudo certo para que o zagueiro vista a camisa alviverde a partir do meio do ano. O acordo gira em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões).