Marlon Freitas e Alexander Barboza conquistaram a Libertadores e o Brasileiro pelo Botafogo, em 2024Vítor Silva / Botafogo

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Peru - Marlon Freitas falou sobre a possível chegada de Alexander Barboza ao Palmeiras. A dupla fez história no Botafogo ao conquistar os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024. Agora, podem se reencontrar no Verdão. 
"Barboza é um grande amigo. Estou por fora da situação, mas desejo o melhor para ele. É um cara que tenho um carinho muito grande. Está nas mãos da diretoria, que tenha um final feliz e que seja bom para todo mundo", declarou o volante, após a vitória sobre o Sporting Cristal (PER).
Entre os clubes, já está praticamente tudo certo para que o zagueiro vista a camisa alviverde a partir do meio do ano. O acordo gira em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões).
Até ao menos a parada para a Copa do Mundo, em junho, Alexander Barboza segue à disposição do Botafogo. Ele deve ser titular no duelo com o Racing (ARG), nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. 