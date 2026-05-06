Marlon Freitas e Alexander Barboza conquistaram a Libertadores e o Brasileiro pelo Botafogo, em 2024Vítor Silva / Botafogo
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