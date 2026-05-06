Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/05/2026 09:00

Rio - Perto de deixar o Botafogo, o volante Danilo, de 25 anos, deseja atuar em um clube competitivo do futebol europeu. De acordo com o portal "GE", o atleta acredita que tenha condições de desempenhar em bom nível em uma equipe do Velho Continente, que tenha ambição de buscar títulos.

Fulham e Zenit já sinalizaram a possibilidade de investir cerca de 30 milhões de euros. O clube russo, porém, está descartado pelo jogador neste momento. Monaco, Benfica, Arsenal e Galatasaray também consultaram o estafe do jogador. O Botafogo acredita que uma possível convocação do volante para a Copa do Mundo pode fazer com que seu valor suba de 30 para 40 milhões de euros (R$ 177 a 236 milhões).

A tendência neste momento é que Danilo não continue no Botafogo. Em relação a uma possível permanência no futebol brasileiro, o volante dá preferência ao Palmeiras. O Flamengo, rival do clube carioca, é uma situação improvável.

Danilo foi contratado pelo Botafogo em julho de 2025 por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottigham Forest, da Inglaterra, tornando-se a compra mais cara da história do clube. No total, ele entrou em campo em 38 partidas, anotou dez gols e deu sete assistências. Danilo tem contrato com o Botafogo até o fim de 2029.