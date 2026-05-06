Patrick de Paula tem vínculo com o Botafogo até o fim de junho - Vítor Silva / Botafogo

Patrick de Paula tem vínculo com o Botafogo até o fim de junhoVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/05/2026 15:22

Rio - Patrick de Paula não terá o contrato renovado com o Botafogo . O volante tem vínculo até o fim de junho com o Glorioso, que já o ajuda a encontrar um novo clube. As informações são do site 'ge'.

Comprado ao Palmeiras por 6 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões, à época), o meio-campista chegou ao Alvinegro em março de 2022 como a primeira grande contratação da SAF liderada por John Textor. No entanto, sofreu com lesões e não conseguiu se firmar.

Sendo assim, foi emprestado ao Criciúma, ao Estoril (POR) e ao Remo, clube que representa neste momento. Por lá, soma dois gols e quatro assistências em 14 jogos.

Ao todo, pelo Botafogo , Patrick de Paula balançou a rede sete vezes em 58 partidas.