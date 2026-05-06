Patrick de Paula tem vínculo com o Botafogo até o fim de junhoVítor Silva / Botafogo
Botafogo não renovará contrato de Patrick de Paula
Sem espaço no Glorioso, meio-campista está emprestado ao Remo
Danilo fala de Ancelotti e celebra bom momento: 'Muito feliz com a minha fase'
Meia marcou o segundo gol na vitória do Botafogo contra o Racing por 2 a 1
Botafogo vence Racing e garante vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana
Danilo e Di Cesare, contra, marcaram para o Glorioso
Botafogo não renovará contrato de Patrick de Paula
Sem espaço no Glorioso, meio-campista está emprestado ao Remo
Botafogo divulga relacionados para encarar o Racing, pela Sul-Americana
Partida será nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos
Botafogo x Racing: onde assistir, escalações e mais informações
Duelo pela quarta rodada da Copa Sul-Americana acontece nesta quarta, no Nilton Santos
Ex-Botafogo, Marlon Freitas comenta possível chegada de Barboza ao Palmeiras
Dupla fez história no Glorioso e pode se reencontrar no Verdão; entenda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.