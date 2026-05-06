Patrick de Paula tem vínculo com o Botafogo até o fim de junhoVítor Silva / Botafogo

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Rio - Patrick de Paula não terá o contrato renovado com o Botafogo. O volante tem vínculo até o fim de junho com o Glorioso, que já o ajuda a encontrar um novo clube. As informações são do site 'ge'. 
Comprado ao Palmeiras por 6 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões, à época), o meio-campista chegou ao Alvinegro em março de 2022 como a primeira grande contratação da SAF liderada por John Textor. No entanto, sofreu com lesões e não conseguiu se firmar.
Sendo assim, foi emprestado ao Criciúma, ao Estoril (POR) e ao Remo, clube que representa neste momento. Por lá, soma dois gols e quatro assistências em 14 jogos. 
Ao todo, pelo Botafogo, Patrick de Paula balançou a rede sete vezes em 58 partidas.
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Patrick de Paula tem vínculo com o Botafogo até o fim de junho
BOTAFOGO x Racing ARG pela Conmebol Sulamericana no Estadio Nilton Santos, 06 de Maio de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Danilo BOTAFOGO x Racing ARG pela Conmebol Sulamericana no Estadio Nilton Santos, 06 de Maio de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.