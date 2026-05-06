Danilo celebra vitória do Botafogo contra RacingVítor Silva / Botafogo

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Rio — O meia Danilo comemorou a vitória contra o Racing por 2 a 1 nesta quarta-feira (6), no Nilton Santos, que garantiu a vaga do Botafogo ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Em entrevista após o jogo, o atleta também falou sobre a expectativa pela convocação à Seleção.

"A gente veio de lá do vestiário, desde o começo do jogo falamos que tinha que ganhar para classificar e graças a Deus a gente pôde sair com a vitória. Tomamos um gol, mas jogamos bem o jogo, no meu ponto de vista", opinou o jogador, que marcou o segundo gol do Glorioso.

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Sobre o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e a possibilidade de convocação, Danilo foi sucinto. "Tô muito feliz com a minha fase. É a fase artilheira e espero que tenha agradado também o professor Ancelotti."

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Atlético-MG neste domingo (10), às 16h, na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.