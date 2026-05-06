Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Com novidades, o Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Racing (ARG), nesta quarta-feira (6). A partida será às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

Alexander Barboza e Lucas Villalba, que ficaram fora na derrota por 2 a 1 para o Remo devido ao limite de estrangeiros, estarão à disposição. Com a grave lesão na coxa direita de Allan, o jovem Huguinho será opção para Franclim Carvalho no meio-campo.
O Glorioso precisa vencer para retomar a liderança da chave. Neste momento, é o segundo colocado, com sete pontos - um a menos do que o Caracas (VEN). O Racing (ARG) é o terceiro, com quatro. Quem completa o grupo é o Independiente Petrolero (BOL), zerado, na lanterna.

Os relacionados do Botafogo

. Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul;
. Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Ferraresi, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
. Meio-campistas: Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro e Newton;
. Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.
fotogaleria
Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier
BOTAFOGO x Racing ARG pela Conmebol Sulamericana no Estadio Nilton Santos, 06 de Maio de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.