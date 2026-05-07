Franclim Carvalho orienta o time durante vitória contra o Racing nesta quarta-feira (6) - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho orienta o time durante vitória contra o Racing nesta quarta-feira (6)Vítor Silva / Botafogo

Publicado 07/05/2026 00:26

Rio — O técnico Franclim Carvalho comemorou a classificação para o mata-mata da Copa Sul-Americana após a vitória do Botafogo contra o Racing por 2 a 1 nesta quarta-feira (6) , no estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador comentou sobre a rotina de jogos até a parada para a Copa do Mundo, analisou o gol sofrido e projetou os próximos duelos do grupo.

"Nós temos que gerir de três em três dias, quatro em quatro, depende de quando jogamos, porque não podemos pensar muito à frente. Faltam sete jogos até a parada [da Copa do Mundo], não podemos pensar como vai ser contra o Bahia, o último deste período. Temos que pensar no próximo jogo, com o Atlético-MG, que é o mais importante. Este já foi. Foi importante ganhar, garantir pelo menos o segundo lugar. Era o que nós queríamos. Era o primeiro objetivo, e já foi. Agora, é descansar e preparar o próximo jogo", disse.

Franclim destacou, também, que Santi Rodríguez ficou fora da lista de relacionados por opção própria. Em seguida, o português deu sua opinião sobre o posicionamento da defesa no gol do Racing.

"Não é um problema da lateral-direita. Nós estamos em superioridade, então estamos mal posicionados. Sem marcação, sem referência, nós sabemos como temos que fazer. O Barboza, na maioria do jogo, fez isso muito bem. Naquele momento, nem o Barboza, nem o Ferraresi pegaram na marcação. Tivemos azar, a bola desvia em alguém, não sei se é o Vitinho, e o adversário tem o mérito e faz um grande gol. Mas não falhamos no corredor direito. Nós falhamos no posicionamento final, não foi no corredor, nesse lance específico", disse.

O técnico também falou dos adversários no grupo E. O Botafogo garantiu a vaga ao mata-mata, pois não pode mais ser alcançado pelo Racing, o terceiro colocado. Agora, o Glorioso busca a classificação direta às oitavas, para evitar os playoffs.

"Temos que respeitar todos os adversários e o Caracas tem mostrado isso mesmo. Caracas tem oito pontos, não é por acaso. Nós sabemos que no jogo em casa com o Caracas, estivemos abaixo do que já produzimos. Foi o nosso primeiro jogo desde que chegamos. Sabemos que dominamos o jogo em termos de números, mas não podemos desvalorizar o Caracas e o Petrolero, que tem zero pontos, mas o Caracas tem oito e está na luta conosco. Na próxima rodada, parece que o Racing joga a vida, obviamente. Temos que ganhar o próximo jogo. É assim que nós olhamos para isso.

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Atlético-MG neste domingo (10), às 16h, na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.