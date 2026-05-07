Neto em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Neto em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/05/2026 10:45

"Se o Botafogo somou esses três pontos vitais, deve boa parte do mérito a Neto, que fez várias intervenções sensacionais debaixo das traves para sustentar sua equipe ao longo da partida. Uma figura-chave por sua experiência em momentos importantes e que respondeu em grande nível", escreveu o repórter Juan Lopesino.

O camisa 22 voltou à meta alvinegra após a chegada do técnico Franclim Carvalho. Antes, passou por um momento turbulento e chegou a ser afastado dos treinos com o elenco, depois de algumas falhas consecutivas.

Danilo decisivo mais uma vez

Artilheiro isolado do Botafogo em 2026, Danilo também ganhou destaque no periódico. Ele foi o responsável por desempatar o confronto ao longo da segunda etapa.

"Quando o equilíbrio era máximo, a figura de Danilo cresceu mais uma vez. Nos últimos oito jogos, soma quatro gols e uma assistência, além de um desempenho físico descomunal. Tanto no ataque quanto na defesa, é fundamental", analisou o diário.

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