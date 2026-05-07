Neto em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Rio - Goleiro do Botafogo, Neto teve bom desempenho e foi peça importante na vitória por 2 a 1 sobre o Racing (ARG), na última quarta-feira (6), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A atuação rendeu elogios do jornal 'As', da Espanha. 
"Se o Botafogo somou esses três pontos vitais, deve boa parte do mérito a Neto, que fez várias intervenções sensacionais debaixo das traves para sustentar sua equipe ao longo da partida. Uma figura-chave por sua experiência em momentos importantes e que respondeu em grande nível", escreveu o repórter Juan Lopesino.
O camisa 22 voltou à meta alvinegra após a chegada do técnico Franclim Carvalho. Antes, passou por um momento turbulento e chegou a ser afastado dos treinos com o elenco, depois de algumas falhas consecutivas. 

Danilo decisivo mais uma vez

Artilheiro isolado do Botafogo em 2026, Danilo também ganhou destaque no periódico. Ele foi o responsável por desempatar o confronto ao longo da segunda etapa.
"Quando o equilíbrio era máximo, a figura de Danilo cresceu mais uma vez. Nos últimos oito jogos, soma quatro gols e uma assistência, além de um desempenho físico descomunal. Tanto no ataque quanto na defesa, é fundamental", analisou o diário.

Situação na Sul-Americana

Botafogo já garantiu ao menos a vaga nos playoffs do torneio continental. Agora, lutará para seguir na liderança da chave e avançar direto às oitavas de final. Os próximos jogos serão fora de casa, contra Independiente Petrolero (BOL) e Caracas (VEN), nos dias 20 e 27 de maio, respectivamente. 