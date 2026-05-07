Alexander Barboza em campo pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alexander Barboza em campo pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/05/2026 07:30 | Atualizado 07/05/2026 08:43

Rio - Em campo na vitória sobre o Racing por 2 a 1, no Nilton Santos, pela Sul-Americana, o zagueiro Alexander Barboza, de 31 anos, voltou a falar sobre a proximidade de deixar o Botafogo. O argentino reforçou que seguirá focado no clube carioca enquanto tiver contrato.

"Hoje estou aqui, ainda tem um mês pela frente de competições. Tenho mais jogos para fazer no Brasileiro, ainda tenho mais dois jogos para fazer. Mais dois jogos de Sul-Americana e um jogo de Copa do Brasil. Estou focado aqui, é a realidade, estou com a disposição hoje aqui. Quando chegar a parada, aí vou saber o que vou fazer. Hoje estou aqui, minha cabeça está aqui, meu coração está aqui, até o dia em que eu tiver que sair", disse.

Barboza tem um acerto encaminhado para defender o Palmeiras. O argentino só poderá entrar em campo pelo novo clube depois da paralisação para a disputa da Copa do Mundo. O seu vínculo com o Alvinegro se encerra no fim do ano.

Contratado pelo Botafogo em 2024, Barboza foi destaque nos títulos do Brasileiro e da Libertadores conquistados naquele ano. Na atual temporada, ele entrou em campo em 22 jogos, anotou dois gols e deu três assistências.