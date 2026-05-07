Barboza em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Barboza em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/05/2026 14:44

Rio - O zagueiro Alexander Barboza está a um passo de ser oficializado como o novo reforço do Palmeiras para a sequência da temporada de 2026. O atleta realizará exames médicos nesta quinta-feira (7), ainda no Rio de Janeiro, procedimento necessário para a conclusão da transferência. A expectativa nos bastidores é que o contrato seja assinado até esta sexta (8), logo após a aprovação nos testes clínicos. As informações são da 'ESPN'.



A negociação entre os clubes gira em torno de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 19,77 milhões), montante que o Alviverde desembolsará para tirar o jogador do rival carioca. Apesar do estágio avançado das tratativas, a diretoria palmeirense mantém a postura de cautela e não confirma oficialmente a realização dos exames ou a iminência da assinatura.



Barboza adotou um tom de despedida ao ser questionado sobre o futuro. O provável adeus do defensor aconteceu na última quarta-feira (6), durante a vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Racing, pela Sul-Americana. Após o apito final no Estádio Nilton Santos,

Peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024, o zagueiro manteve a regularidade na atual temporada. Barboza registrou 22 atuações em 2026, balançando as redes duas vezes e servindo seus companheiros com três assistências.