Nathan Fernandes em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVitor Silva / Botafogo

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Rio - Nathan Fernandes está perto de voltar a jogar pelo Botafogo. O atacante, que sofreu uma entorse no joelho direito no começo de abril, ainda não atuou sob o comando de Franclim Carvalho. Ele se machucou justamente no primeiro dia de treinos do técnico português.

Agora, já realiza trabalhos de transição para o campo e ficará à disposição do comandante em breve. As informações são do site 'ge'.
Comprado ao Grêmio no início do ano passado, em negócio que pode alcançar os R$ 57 milhões, a depender de metas, Nathan Fernandes sofreu com vários problemas físicos e não conseguiu se firmar no Glorioso. Ao todo, soma um gol e três assistências em 29 jogos, apenas nove como titular.
O próximo compromisso do Botafogo será contra o Atlético-MG, domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe precisa de um resultado positivo para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 17 pontos e ocupa o 10º lugar.