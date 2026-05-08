Nathan Fernandes em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vitor Silva / Botafogo

Nathan Fernandes em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/05/2026 18:51





Agora, já realiza trabalhos de transição para o campo e ficará à disposição do comandante em breve. As informações são do site 'ge'. Rio - Nathan Fernandes está perto de voltar a jogar pelo Botafogo . O atacante, que sofreu uma entorse no joelho direito no começo de abril, ainda não atuou sob o comando de Franclim Carvalho. Ele se machucou justamente no primeiro dia de treinos do técnico português.Agora, já realiza trabalhos de transição para o campo e ficará à disposição do comandante em breve. As informações são do site 'ge'.

Comprado ao Grêmio no início do ano passado, em negócio que pode alcançar os R$ 57 milhões, a depender de metas, Nathan Fernandes sofreu com vários problemas físicos e não conseguiu se firmar no Glorioso. Ao todo, soma um gol e três assistências em 29 jogos, apenas nove como titular.