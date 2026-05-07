Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo
Botafogo é punido com mais um transfer ban na Fifa
Punição foi publicada nesta quinta-feira (7)
Atacante desfalcará o Botafogo no jogo contra o Atlético-MG
Ele pertence ao Galo e está no Alvinegro Carioca por empréstimo
Botafogo é punido com mais um transfer ban na Fifa
Punição foi publicada nesta quinta-feira (7)
Com aval da Justiça, Botafogo fará empréstimo para pagar salários de maio
Valor da transação será de R$ 4,3 milhões
Barboza fará exames médicos no Rio e deve assinar com o Palmeiras até sexta-feira
A negociação entre os clubes gira em torno de US$ 4 milhões (R$ 20 milhões)
Destaque do Botafogo, Alex Telles ainda sonha com convocação para a Copa
Lateral disputou a edição de 2022, mas não esteve na seleção brasileira de Carlo Ancelotti
Pouco utilizado, Villalba ganha elogios de Franclim Carvalho no Botafogo
Atacante voltou a receber minutagem diante do Racing (ARG), pela Sul-Americana
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