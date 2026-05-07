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Rio - O Botafogo sofreu mais um transfer ban na Fifa. A nova punição aplicada ao Glorioso foi publicada nesta quinta-feira (7) e também impede o registro de jogadores pelas três próximas janelas.
Botafogo sofreu mais um transfer ban - Reprodução/Fifa
Botafogo sofreu mais um transfer banReprodução/Fifa
Desta vez, a punição é referente a uma pendência pela contratação de Santi Rodríguez junto ao New York City, dos Estados Unidos. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Wellington Arruda.
No dia 20 de abril, a SAF do Botafogo também recebeu um transfer ban, mas por uma dívida com o Ludogorets, da Bulgária, pela contratação de Rwan Cruz. O atacante chegou em fevereiro de 2025, mas não conseguiu se firmar no Alvinegro. Atualmente, ele defende o time europeu por empréstimo.
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Botafogo sofreu mais um transfer ban