Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 07/05/2026 21:40 | Atualizado 07/05/2026 23:54

Rio - O Botafogo sofreu mais um transfer ban na Fifa. A nova punição aplicada ao Glorioso foi publicada nesta quinta-feira (7) e também impede o registro de jogadores pelas três próximas janelas.

Botafogo sofreu mais um transfer ban Reprodução/Fifa

Desta vez, a punição é referente a uma pendência pela contratação de Santi Rodríguez junto ao New York City, dos Estados Unidos. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Wellington Arruda.

No dia 20 de abril, a SAF do Botafogo também recebeu um transfer ban, mas por uma dívida com o Ludogorets, da Bulgária, pela contratação de Rwan Cruz. O atacante chegou em fevereiro de 2025, mas não conseguiu se firmar no Alvinegro. Atualmente, ele defende o time europeu por empréstimo.