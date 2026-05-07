Alex Telles em ação em Botafogo x Racing, pela Copa Sul-Americana - Vítor Silva/Botafogo

Alex Telles em ação em Botafogo x Racing, pela Copa Sul-AmericanaVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/05/2026 14:01

Alex Telles é um dos destaques do Botafogo na temporada, com cinco gols e quatro assistências em 24 jogos. Desempenho que o faz ainda ter esperança de virar uma surpresa na convocação da seleção para a Copa do Mundo de 2026, apesar de admitir que a chance é pequena.





"Todas as minhas convocações para a seleção foram por méritos e por muito trabalho no clube em que eu estava. Nunca vou mudar, nunca vou querer dar um passo maior do que a perna. Obviamente que a gente cria uma expectativa de estar lá (na Copa do Mundo) de novo, ainda mais fazendo um bom trabalho junto da equipe", admitiu o lateral na zona mista após a vitória sobre o Racing

Alex Telles já viveu a emoção de disputar uma Copa do Mundo, em 2022 no Catar. Entretanto, sua participação foi curta, pois sofreu uma lesão no joelho direito durante o jogo contra Camarões, pela fase de grupos, e acabou cortado.



"O dia que eu fui convocado, e depois ter entrado contra a Suíça no segundo tempo, quando toquei a primeira vez na bola... Essa é a melhor lembrança que eu tenho na minha carreira. Chegar numa Copa do Mundo é o sonho de todo atleta, e ainda mais com a seleção brasileira, é uma honra", recordou.



As opções para a lateral da seleção brasileira



Entretanto, uma convocação de Alex Telles é muito difícil. Afinal, ele não foi chamado em nenhuma das cinco convocações de Carlo Ancelotti, que aposta em Alex Sandro e Douglas Santos na lateral esquerda da Seleção.



Por outro lado, tem o apoio de Franclim Carvalho. O comandante do Botafogo apontou o jogador de 33 anos como um dos três do elenco que poderiam ser convocados. Os outros são Danilo e Vitinho



"Obviamente que, se me perguntar, estou condicionado, gostaria que os jogadores do Botafogo fossem todos convocados para a Copa. Alex é um jogador com o qual eu tenho uma relação de conversar, é um chefe de família, uma pessoa que eu aprecio muito. Temos muito tema para conversa. Eu vou dizer que quero que o Alex vá, e que o Vitinho vá também", disse o português.

