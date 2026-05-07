Alex Telles em ação em Botafogo x Racing, pela Copa Sul-AmericanaVítor Silva/Botafogo
Destaque do Botafogo, Alex Telles ainda sonha com convocação para a Copa
Lateral disputou a edição de 2022, mas não esteve na seleção brasileira de Carlo Ancelotti
As opções para a lateral da seleção brasileira
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