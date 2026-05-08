Em 2026, Alex Telles soma cinco gols e quatro assistências em 24 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Em 2026, Alex Telles soma cinco gols e quatro assistências em 24 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 08/05/2026 15:34

Rio - Capitão do Botafogo , Alex Telles ressaltou a importância de receber o carinho dos alvinegros. O lateral-esquerdo, que é um dos destaques do elenco nesta temporada, enalteceu a sensação de representar os torcedores dentro das quatro linhas.

"Eu valorizo muito o carinho do torcedor. Sabemos o quanto o clube é feito dos torcedores, dessa paixão. Representá-los é muito legal. Tenham certeza de que esse amor reflete no campo", disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

O camisa 13 também projetou o duelo com o Atlético-MG, no próximo domingo (10). "Vai ser um jogo difícil, acirrado, mas estamos preparados. O Franclim (Carvalho) vem fazendo um bom trabalho, o grupo vem mostrando competência nos últimos jogos, em jogos decisivos. A nossa missão é buscar os três pontos. Esperamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível".

A partida será às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisa de um resultado positivo para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 17 pontos e ocupa a 10ª posição.

Outras respostas de Alex Telles

. 15 anos de carreira: "Fico muito orgulhoso pela trajetória que tive até aqui. Passa rápido, parece que foi ontem que comecei. Não imaginava chegar onde cheguei. Tudo era um sonho. Quando conquistava um objetivo, sempre queria algo maior. Espero jogar ainda por vários anos".

. Chance de convocação para a Copa do Mundo: "Sempre criamos expectativa. O último mês foi muito positivo, tanto para mim quanto para o Botafogo. Como já passei pela Seleção, disputei uma Copa do Mundo, isso sempre esteve no meu coração e nos meus objetivos. Ficarei muito feliz se receber uma oportunidade, ainda é um sonho. E se acontecer, é porque estou fazendo um bom trabalho aqui".

. E Danilo? Vai para a Copa do Mundo?: "Por mim, para a maioria, já está na Copa do Mundo. Por tudo o que fez na última convocação, nos últimos jogos. Até sem bola faz movimentos que só ele sabe fazer. É um jogador acima da média. Tenho certeza de que vai ser chamado e de que vai fazer o melhor para representar o nosso país. Ele está muito feliz, é um cara tranquilo, sempre alegre. Isso é essencial".