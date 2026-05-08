Danilo em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Danilo diz estar vivendo sonho no Botafogo e minimiza possível transferência
Jogador, de 25 anos, é o destaque do Alvinegro na temporada
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Atacante não entra em campo desde o fim de março
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Lateral-esquerdo é um dos destaques do elenco alvinegro nesta temporada
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Atacante desfalcará o Botafogo no jogo contra o Atlético-MG
Ele pertence ao Galo e está no Alvinegro Carioca por empréstimo
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Punição foi publicada nesta quinta-feira (7)
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