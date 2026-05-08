Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/05/2026 08:30

Rio - O volante Danilo, de 25 anos, está vivendo o seu melhor momento na carreira na atual temporada. Destaque do Botafogo, o jogador vem ganhando espaço com Carlo Ancelotti e sua presença na próxima Copa do Mundo parece cada vez mais provável. Revelado pelo Palmeiras, e com passagem pelo Nottingham Forest, o atleta afirmou que está vivendo um sonho.

"Parece até um capítulo de um filme, né? Parece que vai ser tudo ruim e, do nada, você começa a conquistar devagarzinho e se torna atualmente um dos melhores meio-campistas no Brasil atualmente, na verdade. E não dá para acreditar, porque nem no meu sonho imaginaria que ia ter dez gols, ia estar brigando na artilharia do Brasileiro, estaria indo bem, ajudando o Botafogo também nesse resgate, depois de um ano passado turbulento, e com o começo de ano também turbulento. Então, acho que eu jamais imaginaria. Estou sonhando", disse em entrevista à "TNT Sports".

A excelente fase tem feito Danilo ser ventilado em clubes europeus. Apesar da provável transferência depois da Copa do Mundo, o jogador do Botafogo minimizou esta situação.

"Eu não chego a parar para pensar, até porque desde a época do Palmeiras também, eu falo sempre com meus agentes que, enquanto for só especulação, que não tiver papel, não tiver nada, se for só sondagem, eu falei sempre que não queria escutar, não queria falar nada. Agora, se tivesse algum papel, algo concreto, igual teve do Nottingham Forest, aí sim a gente conversaria e eu veria e pensaria o que eu queria para a minha carreira. Graças a Deus meus agentes sempre me ajudam nisso e estão sempre do meu lado nessas questões contratuais", concluiu.