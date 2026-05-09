Rio - O Botafogo divulgou, na tarde deste sábado (9), a lista de relacionados para a partida contra o Atlético-MG, que acontecerá no domingo (10). O nome de Alexander Barboza aparece na relação, mas o zagueiro Bastos está fora.
Vitinho (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Júnior Santos (atacante pertence ao Atlético-MG) e Allan (sofreu ruptura completa do reto femoral da coxa direita na derrota para o Remo, na rodada passada) também são desfalques.
Atlético-MG e Botafogo vão medir forças no domingo (10), a partir das 16h, na Arena MRV. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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