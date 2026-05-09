Alexander Barboza em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alexander Barboza em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/05/2026 17:16

Rio - O Botafogo divulgou, na tarde deste sábado (9), a lista de relacionados para a partida contra o Atlético-MG, que acontecerá no domingo (10). O nome de Alexander Barboza aparece na relação, mas o zagueiro Bastos está fora.

Vitinho (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Júnior Santos (atacante pertence ao Atlético-MG) e Allan (sofreu ruptura completa do reto femoral da coxa direita na derrota para o Remo, na rodada passada) também são desfalques.

Atlético-MG e Botafogo vão medir forças no domingo (10), a partir das 16h, na Arena MRV. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a lista

Lista de atletas relacionados para o duelo com o Atlético Mineiro, neste domingo, pelo Brasileirão. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Q1ZZqbqFLa — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 9, 2026

GOLEIROS: Léo Linck, Neto e Raul;

DEFENSORES: Alex Telles, Alexander Barboza, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Mateo Ponte e Ythallo;

MEIO-CAMPISTAS: Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro e Newton;

ATACANTES: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.