Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Botafogo evolui em um mês com Franclim, mas precisa melhorar no Brasileirão
Ao contrário do bom desempenho na Sul-Americana, técnico ainda patina no Brasileirão
Tropeços no Nilton Santos
'SAF Social 2.0': Textor revela e explica proposta que fez ao Botafogo
Entre os pontos citados, ele abordou a ideia de um comitê de futebol com a presença de membros do clube social
Com Barboza na lista, veja os relacionados do Botafogo para enfrentar o Atlético-MG
Por outro lado, Bastos não está na relação para o jogo de domingo (10)
Botafogo evolui em um mês com Franclim, mas precisa melhorar no Brasileirão
Ao contrário do bom desempenho na Sul-Americana, técnico ainda patina no Brasileirão
Nathan Fernandes vive expectativa por retorno no Botafogo
Atacante não entra em campo desde o fim de março
Alex Telles valoriza paixão da torcida do Botafogo: 'Reflete no campo'
Lateral-esquerdo é um dos destaques do elenco alvinegro nesta temporada
Danilo diz estar vivendo sonho no Botafogo e minimiza possível transferência
Jogador, de 25 anos, é o destaque do Alvinegro na temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.