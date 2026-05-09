Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/05/2026 09:26

um período de mais calmaria em campo, apesar da crise financeira e da briga entre sócios da SAF. Essa melhora na temporada começou a partir da saída de Martín Anselmi e foi sacramentada com a chegada de Franclim Carvalho, que completa um mês desde a estreia contra o Caracas com bons números. Botafogo vive, apesar da crise financeira e da briga entre sócios da SAF. Essa melhora na temporada começou a partir da saída de Martín Anselmi e foi sacramentada com a chegada de Franclim Carvalho, que completacom bons números.

Mas ainda precisando melhorá-los no Brasileirão, onde enfrenta o Atlético-MG no domingo, às 16h (de Brasília), em Belo Horizonte.



O desempenho de Franclim pelo Botafogo

Com nove partidas disputadas desde a chegada, o técnico português conseguiu cinco vitórias, três empates e só perdeu uma vez. Além disso, o Glorioso viu os desempenhos ofensivo e defensivo melhorarem com 19 gols marcados e 11 sofridos.



Franclim ajudou a recuperar jogadores que estavam em baixa, como Arthur Cabral, que voltou a balançar redes, Montoro, de volta à equipe titular, e Neto, que treinava em separado e agora é o goleiro titular.



Tropeços no Nilton Santos



Ainda assim, não está tudo perfeito. Afinal, a sequência positiva neste início de trabalho do português contou com sete partidas em casa, sendo três tropeços: derrota pra Remo e empates com Coritiba e Caracas.



Se na Copa Sul-Americana o desempenho é animador, com o objetivo da classificação cumprido com duas rodadas de antecedência, no Brasileirão o Botafogo ainda patina. São quatro partidas em cada uma das duas competições (e uma pela Copa do Brasil), com números distintos.



Brasileirão ainda preocupa

Se na Sula são três vitórias e um empate, com 83,3% de aproveitamento, no campeonato nacional o aproveitamento é pela metade: 41,6%. O Botafogo de Franclim conquistou apenas um triunfo, com dois empates e uma derrota.



Por isso, o jogo com o Atlético-MG é importante para se desgarrar do meio da tabela. Com 17 pontos, o Glorioso está em 10º lugar, mas tem apenas dois pontos de vantagem para o Z-4, o que ainda gera preocupação em caso de uma sequência negativa.