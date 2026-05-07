Torcida do Independiente Medellin ateou fogo em cadeiras no Estádio Atanasio Giradot em protesto contra a diretoria - JAIME SALDARRIAGA / AFP

Torcida do Independiente Medellin ateou fogo em cadeiras no Estádio Atanasio Giradot em protesto contra a diretoriaJAIME SALDARRIAGA / AFP

Publicado 07/05/2026 21:49

Colômbia - O jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, que seria disputado no Estádio Atanasio Girardot, na noite desta quinta-feira (7), pela Libertadores, foi cancelado por causa de um conflito generalizado envolvendo torcedores locais e a polícia. A partida foi paralisada logo nos primeiros minutos de bola rolando. O árbitro Jesús Valenzuela mandou os dois times de volta ao vestiário por causa do tumulto de grandes proporções.

Houve invasão de campo e uso excessivo de sinalizadores. O time colombiano vive uma crise, e torcedores vaiaram antes mesmo da bola rolar. Membros de organizadas do Independiente Medellín foram ao estádio vestidos de preto e com o rosto coberto. Algumas faixas exibidas mostravam frases de protesto contra a diretoria e a Conmebol.

Aproximadamente 30 minutos depois da paralisação, a polícia teria informado ao delegado do jogo que não haveria condições de segurança para que o jogo pudesse ser reiniciado. O anúncio do cancelamento foi feito aproximadamente 1h20 após a interrupção. A Conmebol deve se pronunciar nesta sexta (8) sobre o resultado do jogo, já que não haverá remarcação. O mais provável é que o time rubro-negro seja declarado vencedor pelo placar de 3 a 0. Desta maneira, o Flamengo estaria classificado para as oitavas de final da Libertadores.

Antes de sair do estádio, membros da principal organizada do Independiente Medellín atearam fogo em algumas cadeiras e destruíram completamente alguns banheiros. Do lado de fora, a situação se agravou. Boa parte dos torcedores deixou o estádio e houve conflito com a polícia. De acordo com relatos da mídia local, muitos ficaram feridos com disparos de balas de borracha. Até mesmo um helicóptero foi deslocado para o distúrbio.

Veja o vídeo:

La protesta de los hinchas del Medellín en el Atanasio para suspender el partido contra Flamengo.



La mesa de seguridad en Medellín quería jugar el partido a puerta cerrada pero el DIM se opuso. pic.twitter.com/i60XJXL5h6 — The League (@LeagueOfi) May 8, 2026

Entenda o caso

O Independiente Medellín, no domingo passado (3), perdeu para o Rionegro Águilas por 2 a 1, em casa, e foi eliminado do Campeonato Colombiano. O acionista principal e presidente do clube Raúl Giraldo deixou o campo fazendo gestos como se estivesse comemorando uma vitória, debochando das críticas da torcida.



A cena não pegou bem e torcedores protestaram já na arquibancada naquele dia. Na segunda-feira (4), ele pediu desculpas pelo ocorrido e renunciou ao cargo.