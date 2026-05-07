Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Independiente MedellínJaime Saldarriaga / AFP
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A partida contra o Independiente Medellín foi paralisada logo no início
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Jogadores estão no vestiário
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As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira (7), a partir das 21h30, pela Libertadores
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