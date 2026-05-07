Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Independiente Medellín - Jaime Saldarriaga / AFP

Jogadores do Flamengo posam para foto antes do jogo contra o Independiente MedellínJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 07/05/2026 22:50 | Atualizado 07/05/2026 23:47

Colômbia - O Flamengo deve ser declarado vencedor do jogo contra o Independiente Medellín, que foi cancelado após uma confusão causada por torcedores do time colombiano, se a Conmebol mantiver os critérios.

O artigo 24.2 letra a do Código Disciplinar da Conmebol diz que "quando uma equipe for responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono de uma partida, a sanção será a determinação do placar final da partida. O resultado será considerado 3 a 0 a favor da equipe adversária no futebol de campo".

Em 2025, a Conmebol cancelou a partida entre Colo-Colo e Fortaleza no Chile, válida pela Libertadores, que foi marcada por uma confusão generalizada causada por torcedores do time chileno. O jogo aconteceria em 10 de abril daquele ano. No dia 30 do mesmo mês, a entidade apontou o time brasileiro como o vencedor pelo placar de 3 a 0.

Naquela ocasião, a partida precisou ser encerrada aos 24 minutos do segundo tempo após uma pancadaria provocada por uma invasão de torcedores do time chileno ao gramado, além de confusão do lado de fora do estádio, que resultou em duas mortes.

Por causa da decisão da entidade, a vitória do Fortaleza será pelo placar de 3 a 0. A punição ainda determina que o Colo-Colo deveria disputar cinco partidas com portões fechados atuando como mandante em competições oficiais organizadas pela Conmebol.

Além disso, de acordo com a punição da época, os torcedores do Colo-Colo não poderiam estar presentes nos próximos cinco jogos do clube nas competições da Conmebol. Uma multa de 80 mil dólares também foi aplicada ao time chileno.