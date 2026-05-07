Publicação de Jorginho - Divulgação/X @FrelloJorginho

Publicação de JorginhoDivulgação/X @FrelloJorginho

Publicado 07/05/2026 22:27 | Atualizado 07/05/2026 22:27

Colômbia - Jorginho se manifestou por meio das redes sociais para avisar que está tudo bem com o time do Flamengo. O grupo precisou retornar ao vestiário após uma confusão causada por torcedores do Independiente Medellín no estádio Atanasio Girardot. Jogo está provisoriamente suspenso.

Na publicação, Jorginho aparece com Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Léo Pereira e Léo Ortiz. Confira abaixo:

"Estamos bem e aguardando", escreveu Jorginho.

Publicação de Jorginho no Instagram Reprodução/Instagram

Por meio do 'X', o Flamengo compartilhou a imagem e escreveu: "Enquanto isso no vestiário do Mengão… Nossos monstros estão bem".

Enquanto isso no vestiário do Mengão… Nossos monstros estão bem #DIMxFLA pic.twitter.com/Nvxix97D0H — Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026