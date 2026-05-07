Publicação de JorginhoDivulgação/X @FrelloJorginho

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Colômbia - Jorginho se manifestou por meio das redes sociais para avisar que está tudo bem com o time do Flamengo. O grupo precisou retornar ao vestiário após uma confusão causada por torcedores do Independiente Medellín no estádio Atanasio Girardot. Jogo está provisoriamente suspenso.
Na publicação, Jorginho aparece com Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Léo Pereira e Léo Ortiz. Confira abaixo: 
"Estamos bem e aguardando", escreveu Jorginho.
Publicação de Jorginho no Instagram - Reprodução/Instagram
Publicação de Jorginho no InstagramReprodução/Instagram
Por meio do 'X', o Flamengo compartilhou a imagem e escreveu: "Enquanto isso no vestiário do Mengão… Nossos monstros estão bem".
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Publicação de Jorginho
Publicação de Jorginho no Instagram