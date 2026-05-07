Publicação de JorginhoDivulgação/X @FrelloJorginho
Enquanto isso no vestiário do Mengão… Nossos monstros estão bem #DIMxFLA pic.twitter.com/Nvxix97D0H— Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026
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Jorginho usa redes sociais para dizer que está tudo bem com time do Flamengo
Jogadores estão no vestiário
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