David Romero pode ser reforço do Flamengo - Divulgação / Tigre

David Romero pode ser reforço do FlamengoDivulgação / Tigre

Publicado 07/05/2026 12:40 | Atualizado 07/05/2026 12:41

Rio - A contratação de um centroavante para o segundo semestre continua sendo prioridade no Flamengo, apesar do bom momento de Pedro. De acordo com informações do jornalista Luiz Carlos Largo, da ESPN", o Rubro-Negro está negociando com David Romero, do Tigre, da Argentina.

As partes têm conversado e o desejo do clube argentino é negociar o jovem, de 23 anos, por algo em torno de 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 28,99 milhões), investimento que é considerado pequeno para os padrões do Flamengo.

Revelado pelo Talleres, Romero passou pelo Unión La Calera, do Chile, e vive a sua melhor temporada na carreira pelo Tigres. No total, o atacante entrou em campo em 16 partidas, anotou dez gols e deu duas assistências.

O Flamengo iniciou a temporada tendo a contratação de um centroavante de peso como prioridade, depois de Pedro viver um 2025 complicado. Porém, o camisa 9 recuperou o bom momento e atualmente é um dos destaques da equipe de Leonardo Jardim com 16 gols em 26 partidas neste ano.