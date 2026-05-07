Carrascal em ação durante treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal em ação durante treinamento do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/05/2026 09:52

nesta quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela classificação para as oitavas de final da Libertadores. Para isso, O Flamengo joga na Colômbia contra o Independiente Medellínpela classificação para as oitavas de final da Libertadores. Para isso, basta uma vitória simples contra o adversário , que ficaria em terceiro lugar com quatro pontos e não poderia mais ultrapassar o Rubro-Negro, que chegaria a 10 e teria vantagem no confronto direto.

Onde assistir ao jogo do Flamengo



A partida terá transmissão da ESPN (TV paga) e Disney+ (streaming).



Provável escalação do Rubro-Negro



O técnico Leonardo Jardim segue sem poder contar com Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar, todos em recuperação de lesão. Por outro lado, Carrascal fica à disposição, já que só cumpre suspensão do STJD em jogos nacionais.



Outras mudanças devem ser feitas seguindo a ideia de rodízio do elenco de acordo com o desgaste físico.



Com isso, a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro (Bruno Henrique).



Como deve jogar o Independiente Medellín



Em crise, a equipe colombiana, comandada pelo interino Sebastián Botero, deve contar novamente com Didier Moreno, que voltou a jogar no fim de semana após lesão. Já Leider Berrio, Kevin Mantilla e De la Rosa seguem fora.



A escalação do Independiente Medellín deve ser: Chaux, Leyser Chaverra, Londoño, José Ortiz e Fabra; Loboa, Didier Moreno, Alexis Serna e Francisco Chaverra; Yony González e Fydriszewski.



Arbitragem do jogo na Colômbia



Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Tulio Moreno e Alberto Ponte (Venezuela)

VAR: Andres Cunha (Uruguai)