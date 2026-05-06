Arrascaeta faz a recuperação de cirurgia na clavícula no CT do FlamengoReprodução de Instagram

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Arrascaeta começou na terça-feira (5) o trabalho de fisioterapia após passar por cirurgia no lado direito da clavícula. Enquanto os companheiros viajaram para a Colômbia, o uruguaio faz a recuperação no CT do Ninho do Urubu.
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Arrascaeta faz a recuperação de cirurgia na clavícula no CT do Flamengo - Reprodução de Instagram
Arrascaeta faz a recuperação de cirurgia na clavícula no CT do Flamengo - Reprodução de Instagram
Arrascaeta com o curativo da cirurgia na clavícula - Reprodução de Instagram
Neste primeiro momento, ele ainda realiza atividades sob a supervisão do fisioterapeuta do Flamengo, Márcio Puglia. Ele também faz exercícios físicos leves na academia, como bicicleta, para manter a forma enquanto se recupera.
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Arrascaeta corre contra o tempo

Não há um prazo inicial estipulado para o retorno aos gramados, mas especialistas estipulam cerca de seis a 12 semanas como período de recuperação de uma fratura na clavícula.
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Arrascaeta foi operado na quinta-feira, 31 de abril, um dia depois de se machucar no empate em 1 a 1 com o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores. O uruguaio corre contra o tempo para estar em plenas condições físicas para disputar a Copa do Mundo, em junho.