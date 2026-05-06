Arrascaeta faz a recuperação de cirurgia na clavícula no CT do FlamengoReprodução de Instagram
Arrascaeta compartilha imagens de recuperação no Flamengo
Meia uruguaio fraturou a clavícula na semana passada e passou por cirurgia
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