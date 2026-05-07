Rossi em jogo do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Rossi em jogo do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 07/05/2026 20:27 | Atualizado 07/05/2026 21:26

Colômbia - O Flamengo está escalado para enfrentar o Independiente Medellín no estádio Atanasio Girardot, nesta quinta-feira (7), a partir das 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. O Rubro-Negro garante vaga de forma antecipada nas oitavas de final com vitória.

Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar, que estão em recuperação das respectivas lesões, seguem fora. Por outro lado, Carrascal, que vinha sendo desfalque em competições nacionais, está à disposição - as punições do STJD não valem para o torneio da Conmebol e já foram cumpridas.

O Flamengo vai a campo com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.

O Rubro-Negro lidera o Grupo A com sete pontos. Já a equipe colombiana tem quatro e aparece em terceiro.