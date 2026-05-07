Saúl em treino do Flamengo - GIlvan de Souza / Flamengo

Saúl em treino do FlamengoGIlvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/05/2026 16:13

admite que está longe da melhor condição física e ainda convive com muita dor.



Em entrevista publicada nesta semana pelo jornal espanhol ABC Sevilha, o jogador ainda citou o gramado do Maracanã como outro problema para a piora das dores. Saúl disputou cinco partidas pelo Flamengo desde que voltou após quatro meses fora por causa de uma cirurgia no calcanhar esquerdo . Entretanto, o espanhole ainda convive com muita dor.Em entrevista publicada nesta semana pelo jornal espanhol ABC Sevilha, o jogador ainda citou o

"Não estou habituado e tem sido difícil, tanto mental quanto fisicamente. Entrei em campo e, no primeiro toque na bola, dei uma assistência (no 2 a 0 contra o Bahia). Mas três dias depois (contra o Vitória), entrei no intervalo e o nosso campo (Maracanã) estava em péssimas condições, muito duro; é horrível para o meu tendão. Passei por momentos muito difíceis depois da partida", revelou.

Saúl ainda explicou que o problema físico atrapalha o seu dia a dia nos treinos no CT do Ninho do Urubu. Ele segue com o tratamento de fisioterapia e com um trabalho físico específico.



"Há dias em que não consigo treinar. Quando jogo num campo duro, a dor chega a 8 ou 9 e está me matando. Depois joguei em grama sintética, que também não é boa. Estou com dificuldades no campo porque não me sinto em condições ótimas para ajudar a equipe. Eu me encontro longe de um nível aceitável para mim", complementou.



Saúl passou pela cirurgia em 9 de janeiro para retirar um pedaço ósseo que estava pressionando o tendão de Aquiles e gerava dor no pé esquersdo. Ele conviveu com o problema nos últimos três meses de 2025 e optou pelo procedimento pois um tratamento convencional demoraria mais tempo e não havia a garantia de melhora.



