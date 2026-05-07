Cristian Araújo foi o destaque do Mirassol na Copinha 2026Pedro Zacchi / Mirassol FC
O meio-campista foi o destaque do Leão Caipira na Copinha 2026, quando vestiu a camisa 10. Assim, entrou na mira da diretoria do clube carioca, que visa reforçar as categorias de base.
Além de Cristian Araújo, o Flamengo também contratou outras promessas recentemente: o lateral-esquerdo Gustavo Ramirez (Mirassol), o volante Pedro Henrique (Paysandu), o meia Juan Sayago (River Plate), e os atacantes Josmar (Avaí) e Diego Reyes (América-MEX).
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