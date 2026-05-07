Cristian Araújo foi o destaque do Mirassol na Copinha 2026Pedro Zacchi / Mirassol FC

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Rio - O Flamengo encaminhou a chegada de Cristian Araújo, joia do Mirassol. O garoto de 16 anos vinha sendo monitorado pelo Grupo City, mas já está na capital carioca para fazer exames médicos e assinar vínculo com o Rubro-Negro. As informações são do site 'ge'.

O meio-campista foi o destaque do Leão Caipira na Copinha 2026, quando vestiu a camisa 10. Assim, entrou na mira da diretoria do clube carioca, que visa reforçar as categorias de base. 
Ao todo, ele soma uma assistência em seis jogos nesta temporada.

Além de Cristian Araújo, o Flamengo também contratou outras promessas recentemente: o lateral-esquerdo Gustavo Ramirez (Mirassol), o volante Pedro Henrique (Paysandu), o meia Juan Sayago (River Plate), e os atacantes Josmar (Avaí) e Diego Reyes (América-MEX).