José Boto, dirigente do Flamengo - Reprodução/Flamengo TV

José Boto, dirigente do FlamengoReprodução/Flamengo TV

Publicado 07/05/2026 23:25

Colômbia - O diretor técnico de futebol do Flamengo , José Boto, se manifestou na noite desta quinta-feira (7), pouco depois do jogo contra o Independiente Medellín, pela Libertadores, ser cancelado após uma confusão causada por torcedores do time colombiano. Ele destacou que o Rubro-Negro espera ganhar os três pontos da partida e destacou que o time sempre quis jogar, mas com todas as condições de segurança, o que não foi possível.

"Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. Vai ser aberto um expediente. Como óbvio, esperamos ganhar estes três pontos, porque esta responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros. A equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições nem dentro nem fora do estádio", disse Boto.

"Dizer também que nós quisemos sempre jogar, era nossa vontade, mas queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos torcedores, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto. Essas condições de segurança não foram reunidas. Por isso, a decisão da Conmebol, que parece a mais correta, porque acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas", completou.

O Rubro-Negro informou que a delegação jantará em Medellín e embarcará nesta madrugada rumo a Porto Alegre, onde acontecerá o jogo contra o Grêmio, válido pelo Brasileirão.



Segue posição oficial do Diretor de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo, José Boto. pic.twitter.com/bhbCXS1DGi — Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026

O jogo foi cancelado por causa de um conflito generalizado envolvendo torcedores locais e a polícia. A partida foi paralisada logo nos primeiros minutos de bola rolando. O árbitro Jesús Valenzuela mandou os dois times de volta ao vestiário por causa do tumulto de grandes proporções.

Houve invasão de campo e uso excessivo de sinalizadores. O time colombiano vive uma crise, e torcedores vaiaram antes mesmo da bola rolar. Membros de organizadas do Independiente Medellín foram ao estádio vestidos de preto e com o rosto coberto.

Aproximadamente 30 minutos depois da paralisação, a polícia teria informado ao delegado do jogo que não haveria condições de segurança para que o jogo pudesse ser reiniciado. O anúncio do cancelamento foi feito aproximadamente 1h20 após a interrupção.

A Conmebol deve se pronunciar nesta sexta (8) sobre o resultado do jogo, já que não haverá remarcação. O mais provável é que o time rubro-negro seja declarado vencedor pelo placar de 3 a 0. Desta maneira, o Flamengo estaria classificado para as oitavas de final da Libertadores.

Fora do estádio, a situação se agravou. Boa parte dos torcedores deixou o estádio e houve conflito com a polícia. De acordo com relatos da mídia local, muitos ficaram feridos com disparos de balas de borracha. Até mesmo um helicóptero foi deslocado para o distúrbio.