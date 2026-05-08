Saída de Alexander Barboza representa alívio na folha salarial - Vitor Silva / Botafogo

Saída de Alexander Barboza representa alívio na folha salarialVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/05/2026 00:00

Em meio à crise financeira da SAF, o Botafogo conseguiu a autorização da Justiça do Rio de Janeiro para fazer um financiamento que pode dar um 'respiro' nas contas. A 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o aval para que o clube faça um empréstimo de R$ 4,3 milhões para pagar os salários do mês de maio.

A transação, a ser efetuada junto ao banco BTG Pactual, servirá para quitar os pagamentos que vencem hoje. Segundo a decisão do juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, o pedido da SAF Botafogo era de um 'DIP Financing', que se trata de um empréstimo dado a empresas em recuperação judicial para financiar sua reestruturação.

No texto da decisão, Marcelo Mondego autorizou o Alvinegro a realizar o financiamento junto ao banco, alegando que não se observava nenhum impedimento legal para a transação.

O juiz apontou como justificativa para autorizar o pedido do Botafogo, registrado na última quarta-feira, o entendimento de que o pagamento dos salários representa uma "despesa operacional urgente" e essencial para a manutenção das atividades do clube. De acordo com o documento, o Glorioso pretende quitar o empréstimo utilizando os valores que ainda irá receber referentes aos direitos de transmissão do Brasileirão.