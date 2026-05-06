Walter Casagrande voltou a criticar postura de NeymarDivulgação

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Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, criticou a resolução da polêmica envolvendo os atacantes do Santos, Robinho Jr e Neymar. Na opinião do ídolo do Corinthians, o camisa do 10 do Peixe tem o controle das situações no Peixe.
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"Eu nunca presenciei briga de dois jogadores, já presenciei discussão pesada, até de empurra-empurra, pessoal entrando no meio para evitar briga. Um gerente de futebol, diretor de futebol, comissão técnica, chama os dois envolvidos, senta e fala: 'O que está acontecendo?'. Dá uma multa pros dois e se resolve ali no vestiário, mas isso quando um clube tem comando. Mas o Santos não tem hierarquia. O Neymar manda mais do que todo mundo, o pai do Neymar manda mais do que todo mundo", disse em sua coluna no portal "UOL".
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Robinho Jr acusou Neymar de agressão durante um treino no CT Rei Pelé, no último domingo (dia 3). O jovem chegou a pedir rescisão contratual no Santos, mas a situação acabou sendo controlada.
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O camisa 10 pediu desculpas publicamente para Robinho Jr, que aceitou a ação de Neymar. Os dois seguem como companheiros e parte do elenco santista.