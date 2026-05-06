Walter Casagrande voltou a criticar postura de Neymar - Divulgação

Walter Casagrande voltou a criticar postura de NeymarDivulgação

Publicado 06/05/2026 13:40

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, criticou a resolução da polêmica envolvendo os atacantes do Santos, Robinho Jr e Neymar. Na opinião do ídolo do Corinthians, o camisa do 10 do Peixe tem o controle das situações no Peixe.

"Eu nunca presenciei briga de dois jogadores, já presenciei discussão pesada, até de empurra-empurra, pessoal entrando no meio para evitar briga. Um gerente de futebol, diretor de futebol, comissão técnica, chama os dois envolvidos, senta e fala: 'O que está acontecendo?'. Dá uma multa pros dois e se resolve ali no vestiário, mas isso quando um clube tem comando. Mas o Santos não tem hierarquia. O Neymar manda mais do que todo mundo, o pai do Neymar manda mais do que todo mundo", disse em sua coluna no portal "UOL".

Robinho Jr acusou Neymar de agressão durante um treino no CT Rei Pelé, no último domingo (dia 3). O jovem chegou a pedir rescisão contratual no Santos, mas a situação acabou sendo controlada.

O camisa 10 pediu desculpas publicamente para Robinho Jr, que aceitou a ação de Neymar. Os dois seguem como companheiros e parte do elenco santista.