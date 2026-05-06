Casemiro ao lado de Carrick, treinador do United - Divulgação / United

Casemiro ao lado de Carrick, treinador do UnitedDivulgação / United

Publicado 06/05/2026 12:40

Rio - O volante Casemiro, de 34 anos, está vivendo seus últimos momentos no Manchester United. Apesar dos pedidos de renovação por parte dos torcedores do clube inglês, o brasileiro não irá seguir no Red Devils. Apesar de uma passagem com altos e baixos e sem títulos da Premier League ou da Liga dos Campeões, o veterano acredita ter cumprido um bom papel na Inglaterra.

"Acho que não tem chance, não tem chance [de ficar mais um ano]. É sair pela porta grande. Foram quatro anos lindos, maravilhosos, e sou um eternamente agradecido não só pelo clube, mas pelos fãs. Acho que, se tem uma das coisas que eu mais vou levar com carinho desses meus quatro anos aqui, são os fãs comigo. Mas, não, acho que já terminou. Terminou aqui o ciclo", contou em entrevista à "ESPN".

Casemiro viveu momentos de altos e baixos no Manchester United. Atualmente, o volante recuperou a posição de titular, vive boa fase e também voltou a ser referência na seleção brasileira. Seu futuro, porém, ainda está indefinido.

"Vou para um novo ciclo da minha carreira. Ainda tenho que decidir para onde irei. Mas acho que tenho que sair bem, tem que sair por cima. Serei um eterno torcedor do United aqui na Inglaterra e só tenho a agradecer mesmo todo o carinho dos fãs", explicou.