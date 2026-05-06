Neymar em campo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 06/05/2026 07:00 | Atualizado 06/05/2026 08:17

Paraguai - O atacante Neymar, de 34 anos, do Santos, pediu desculpas pela confusão envolvendo Robinho Jr, de 18 anos. O veterano admitiu que se excedeu em relação ao jovem, mas lamentou que o caso tenha vazado para fora do ambiente santista.

"São coisas do futebol. Primeiramente, era pra ter sido resolvido entre nós. Foi um desentendimento que tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o corrido foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali. É um menino que eu gosto muito, tenho um carinho especial. Isso acontece no futebol, você briga com irmão, com amigo. Já discuti com vários amigos do futebol, já briguei com todos e assim vai", afirmou.

A situação aconteceu no último domingo (dia 3), no CT Rei Pelé. Robinho Jr acusou Neymar de agressão e fez uma reclamação formal ao Santos por conta do ocorrido.

"Essas coisas tinham que ser resolvidas aqui dentro, não dá para ser do jeito que foi. E aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol e acabam inflamando de um jeito muito ruim. Se querem um pedido de desculpas perante a imprensa, aqui está. Eu já tinha pedido desculpa para ele e para a família. Eu me excedi, poderia ter sido colocado de uma forma diferente, mas acabei perdendo a cabeça, todo mundo erra. Foi um erro meu, foi um erro dele. Eu errei um pouco mais", concluiu.