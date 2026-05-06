Hulk é novo reforço do FluminenseMarina Garcia / FFC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, Hulk, de 39 anos, irá encontrar alguns velhos conhecidos no futebol. Em seu elenco atual, o Tricolor tem, além do veterano, mais cinco jogadores, que atuaram pelo Atlético-MG, ao lado do atacante.
LEIA MAIS: Hulk revela conversa com Fred e agradece Soteldo por ceder número 7
O lateral-direito Guga é o jogador mais antigo dos ex-atleticanos no elenco do Fluminense. O jogador, que foi campeão brasileiro pelo Galo em 2022, está no clube das Laranjeiras desde a temporada de 2023 e agora irá reencontrar Hulk.
LEIA MAIS: Coudet entra em contato, e River deve tentar contratar Canobbio depois da Copa
De uma lateral para outra, Guilherme Arana, que foi um dos principais parceiros dentro de campo com Hulk em momentos importantes, também está no Tricolor. O jogador canhoto foi uma das contratações do Fluminense no começo do ano.
LEIA MAIS: Flu anuncia telão em Laranjeiras para transmissão de jogo da Libertadores
Com pouco destaque no elenco do Fluminense, o zagueiro Igor Rabello também integrou o grupo do Atlético-MG ao lado de Hulk. O defensor atuou pelo Galo de 2019 até o meio da temporada passada.
O volante Otávio é um dos jogadores mais criticados pelos torcedores do Fluminense, mas é bastante próximo de Hulk. Na saída para o Tricolor, o meio-campista levou o veterano às lágrimas. Agora os dois estarão juntos novamente.
Jefferson Savarino chegou ao Fluminense neste ano, depois de passagem pelo Botafogo. Porém, na temporada de 2022, o venezuelano também foi destaque, ao lado de Hulk, em uma temporada inesquecível para os torcedores atleticanos.