João Pedro anotou 20 gols na temporada - AFP

João Pedro anotou 20 gols na temporadaAFP

Publicado 06/05/2026 08:00 | Atualizado 06/05/2026 08:17

Rio - O atacante João Pedro, de 24 anos, se tornou favorito no Barcelona para substituir Robert Lewandowski na próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o luso-brasileiro Deco, que é dirigente no clube catalão, colocou o centroavante do Chelsea como "Plano A" para o setor na próxima janela de transferências.

Inicialmente, a primeira opção para o setor era Julián Álvarez, que defende o Atlético de Madrid. O argentino vem sendo avaliado pelo Barcelona desde que atuava pelo Manchester City.

Principal centroavante do Barcelona, Robert Lewandowski, de 37 anos, já está no fim do contrato e tem outras propostas. Caso não amplie o vínculo, o polonês ficará no clube até o meio do ano. Com isso, o Barcelona busca opções para o setor.

Revelado pelo Fluminense, João Pedro tem contrato com o Chelsea até 2033, possui valor de mercado de 75 milhões de euros (R$ 440 milhões). Nesta temporada, ele já disputou 47 partidas pelo Chelsea, marcou 20 vezes e deu seis assistências.